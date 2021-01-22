Великобритания поздравила Садыра Жапарова с избранием на должность президента

В ходе заседания Постоянного Совета ОБСЕ в Вене заместитель главы делегации Соединенного Королевства Никола Мюррей выступила с заявлением по итогам президентских выборов в Кыргызстане 10 января.

По ее словам, поддержка Соединенного Королевства стремления Кыргызской Республики к укреплению демократии и верховенству закона составляет основу двустороннего сотрудничества между странами. «Кыргызская Республика в Центральной Азии выделяется демократическим подходом к проведению выборов, поддержке активного гражданского общества и укреплению свободы СМИ. Мы поздравляем президента Жапарова с его избранием и надеемся на укрепление отношений между Великобританией и Кыргызстаном в период его президентства. Мы благодарим избирательные органы Кыргызстана за проведение упорядоченного и хорошо организованного голосования, несмотря на короткие сроки и дополнительные проблемы, связанные с пандемией COVID-19», — отметила в своем выступлении Никола Мюррей.

Ранее, напомним, в адрес Садыра Жапарова были направлены поздравления с победой на выборах председателем межпартийной парламентской группы Соединенного Королевства по Кыргызстану, членом Палаты Общин Бобом Стюартом и Председателем Парламентской группы по содействию Торговле и Экспорту, членом Палаты Лордов Виконтом Уэйверли.

Инаугурация шестого президента состоится 28 января в филармонии.