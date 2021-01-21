Проголосовал, но в списке себя не нашел. Глава ЦИК пояснила, что делать

Председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова объяснила на пресс-конференции, куда обращаться в случае, если граждане принимали участие в голосовании 10 января, но не могут себя найти в списке.

По словам Шайлдабековой, на каждую жалобу будут реагировать отдельно, чтобы сверить с бумажным списком. «Число идентифицированных должно совпадать с количеством выданных бюллетеней. В случае необнаружения себя в списке проголосовавших следует обращаться по телефону 119», — отметила Нуржан Шайлдабекова.

Она добавила, что по восьми участкам на выборах президента итоги признаны недействительными. Таким образом, 6 тысяч 907 голосов избирателей аннулированы.

На референдуме признаны недействительными итоги на 10 участках. Это 8 тысяч 43 голоса.