Выборы и референдум. Идентификацию прошли 1 миллион 398 тысяч избирателей

ЦИК опубликовала списки избирателей, прошедших идентификацию для участия в голосовании 10 января.

Уточняется, что идентификацию на 2 тысячах 474 участках и вне помещения прошли 1 миллион 398 тысяч 888 избирателей, или 39,26 процента, из 3 миллионов 563 тысяч 574 граждан, включенных в списки голосующих.

Тайна волеизъявления в республике защищена законом, никто не имеет права знать, как проголосовал избиратель. Система только фиксирует участие граждан в голосовании.

Согласно данным, из общего числа прошедших идентификацию в день голосования 10 января 2021 года 47,59 процента составили женщины, а 52,41 процента — мужчины.

По итогам ручного подсчета, на плебисците лидирует вариант «президентская форма» — 81,47 процента голосов (по данным АСУ — 80,89 процента), на выборах — Садыр Жапаров с 79,2 процента (по подсчетам автоматически считывающих урн он набрал 79,23 процента).

В ЦИК добавили, что результаты досрочных выборов определяют на основании протоколов, поступивших непосредственно из территориальных избирательных комиссий, путем сложения данных, не позднее 15 календарных дней со дня голосования — по 24 января включительно.

Напомним, 10 января в Кыргызстане прошли досрочные выборы президента и всенародное голосование по определению формы правления.