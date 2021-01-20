Выборы и референдум. На двух УИК итоги голосования признаны недействительными

ЦИК признала недействительными итоги голосования на двух участках в Оше и Токтогуле. Решение принято сегодня на заседании.

Отмечается, что на УИК № 2238 в Токтогуле и № 5555 в Оше при подсчете оказалось, что бюллетеней выдано больше, чем зарегистрировано избирателей. На них результаты признаны недействительными.

Аннулированы также итоги референдума на семи участках. Там также проголосовало больше людей, чем указано в списке избирателей.

По итогам ручного подсчета, на плебисците лидирует вариант «президентская форма» — 81,47 процента голосов (по данным АСУ — 80,89 процента), на выборах — Садыр Жапаров с 79,2 процента (по подсчетам автоматически считывающих урн, он набрал 79,23 процента).

В ЦИК добавили, что результаты досрочных выборов определяют на основании протоколов, поступивших непосредственно из территориальных избирательных комиссий путем сложения данных, не позднее 15 календарных дней дней со дня голосования — по 24 января включительно.

Напомним, 10 января в Кыргызстане прошли досрочные выборы президента и всенародное голосование по определению формы правления.