Выборы и референдум. ЦИК готова на днях огласить официальные итоги

ЦИК готова на днях огласить официальные итоги досрочных выборов президента и референдума по определению формы правления. Об этом 24.kg сообщил член Центризбиркома Кайрат Осмоналиев.

По его словам, 90 процентов протоколов ТИК уже поступило. Остались несколько участков в Бишкеке и Московском районе Чуйской области.

«Завтра, думаю, закончим обработку. И завтра же комиссия по жалобам вынесет решения по всем заявлениям, которые поступали в день голосования. Их не больше 50, и большинство из них касались вышедших из строя АСУ. Поломки были своевременно устранены. Я думаю, что 21 января мы огласим итоги и выборов, и плебисцита», — сказал Кайрат Осмоналиев.

Напомним, 10 января в Кыргызстане прошли досрочные выборы президента и всенародное голосование по определению формы правления.