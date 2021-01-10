Выборы президента и референдум. Звезды шоу-бизнеса рассказали, как голосовали

Сегодня в Кыргызстане проходят досрочные выборы президента и референдум по определению формы правления в стране. Среди кыргызстанцев, решивших исполнить свой гражданский долг, есть и звезды местной эстрады. Артисты и другие представители шоу-бизнеса активно делились о голосовании на своих страницах в соцсетях.

Певец, выступающий под псевдонимом Омар, проголосовал за парламентское правление. О своем выборе он сообщил в Instagram.

«Здесь большая очередь. В избирательный участок запускают по одному человеку. Мы должны проявить терпение и выбрать главу республики. Мой личный выбор — парламентское правление», — поделился артист.

Свой гражданский долг выполнила и известная певица Анжелика. Об этом она заявила на своей странице в Instagram. Она рассказала, что предыдущие президентские выборы Сооронбай Жээнбеков выиграл с 920 тысячами голосов.

«У меня 2 миллиона 578 тысяч подписчиков. Было бы хорошо, если бы каждый из них пошел и выбрал достойного. Пусть Бог нам подарит сильного президента», — написала певица.

Принять активное участие в выборах призвал своих подписчиков телеведущий Нурсултан Майназаров. Отличник культуры Кыргызстана проголосовал за парламентаризм и кандидата Эльдара Абакирова.

«Из 50 развитых стран в 48 парламентское правление. В связи с этим я за парламентаризм. А из кандидатов я выбираю Эльдара Абакирова. Он хороший специалист, образованный. У него хватит и ума, и сил, чтобы вывести нас из кризиса», — написал он.

Музыкант Жан Сабыров, чтобы проголосовать, со своей семьей приехал в Каракол. «Мы приехали на свой участок в Караколе и всей семьей проголосовали. Вы тоже не сидите дома и примите активное участие в выборе президента страны. Надеемся, что выиграет достойный», — сказал он.

Ведущий Бакыт Байсариев также на своей странице в Instagram сообщил, что принял участие в выборах. «Тут пробки, аншлаг. Но ничего, будем стоять и голосовать за будущее нашей республики», — добавил он.

Юморист Нурсултан Курсанали уулу заявил, что явка в избирательные участки слабая. «Сегодня мы пошли на выборы. Мы спросили о явке избирателей — она очень низкая. Мало людей пошли на выборы. Почему?» — задался вопросом он.