Мандат Текебаева. ЦИК обжаловала решение административного суда

ЦИК обжаловала решение административного суда Бишкека о признании незаконной передачи вакантного депутатского мандата Омурбеку Текебаеву. Об этом 24.kg сообщили в ведомстве.

По словам члена Центризбиркома Кайрата Осмоналиева, подана апелляция в Верховный суд. Заседание назначено на сегодня. Ранее незрячий поэт Темирлан Ормуков обратился в административный суд с требованием признать незаконным решение ЦИК о возвращении Омурбеку Текебаеву депутатского мандата.

По мнению истца, избирательная комиссия не имела права возвращать Текебаева в парламент, поскольку он является судимым. Оправдательных вердиктов в отношении подсудимого нет, дело направлено на пересмотр, значит, он является обвиняемым.

Напомним, что Омурбек Текебаев и Дуйшенкул Чотонов в 2017 году получили по восемь лет тюрьмы с конфискацией имущества. Суды всех инстанций признали их виновными по статье «Коррупция» УК КР. Верховный суд 21 августа 2019-го направил уголовное дело Омурбека Текебаева и Дуйшенкула Чотонова на пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам. 29 августа их отпустили под домашний арест.