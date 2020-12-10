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Власть

Не давите! В парламенте призывают к национальному диалогу

В парламенте сторонников Садыра Жапарова призывают к консенсусу. С таким предложением выступил депутат Каныбек Иманалиев.

По его словам, давление на членов Жогорку Кенеша и общественность не приведет ни к чему хорошему.

«Я призываю всех к национальному диалогу. Не стоит давлением и силой принимать такие решения. Давайте сядут сторонники Садыра Жапарова, парламента и пригласим авторов предыдущих Конституций, таких как Абдыганы Эркебаев, Чолпон Баекова и молодых юристов», — обратился к коллегам Каныбек Иманалиев.

Парламент сегодня приступил к рассмотрению законопроекта о референдуме в режиме второго чтения. Это нарушение регламента ЖК. В соответствии со статьей 55 регламента парламента между чтениями должно пройти минимум 10 дней.
Ссылка: https://24.kg/vlast/176306/
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