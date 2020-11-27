Узурпации нет и не будет. В конституционном совещании дают пояснения

В новой редакции Основного закона нет узурпации, речь идет только об ответственности президента. Об этом на брифинге сегодня сообщила руководитель Центра гуманитарных исследований в Центральной Азии Национальной академии наук Чолпон Койчуманова.

По ее словам, не стоит путать узурпацию с ответственностью. Основа старой редакции осталась без каких-либо больших изменений.

«Еще не было создано конституционное совещание, но люди уже начали говорить об узурпации власти. Когда мы получили новую редакцию Основного закона, то увидели, что там нет никакой узурпации, а наоборот, речь идет об увеличении ответственности президента. Не стоит путать эти два слова. Президент должен нести ответственность, потому что мы даем ему статус экс-президента», — сказала она.

Эксперт также сообщила, что конституционное совещание обсуждает вопрос статус экс-президента.

«Этот вопрос рассматривается, однако ничего конкретного сказать не можем, потому что сейчас поступает много предложений, которые противоречат друг другу. Много дискуссий. Сейчас в конституционной редакции новое предложение — курултай. Мы должны сначала определить, каким он будет, какова его роль в стране», — сказала она.