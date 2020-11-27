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Власть
Сюжет: COVID-19

Вторая волна коронавируса. Чиновница предлагает единую информационную площадку

Вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева считает, что нужна единая информационная площадка. Об этом она заявила сегодня на координационном совещании по COVID-19.

По ее словам, с начала первой волны пандемии было много информационных кампаний, но когда началась вторая фаза, население уже не реагирует. «Поэтому я говорю о создании такой площадки, где мы можем обсуждать, предлагать какие-то решения. Со своей стороны правительство обещает, что все будет прозрачно и открыто. В частности в распределении гуманитарной помощи», — сказала Эльвира Сурабалдиева.

Она добавила, что кабмин, СМИ, международные и общественные организации должны совместно проводить информационную кампанию, чтобы у населения был доступ к своевременным и достоверным данным.

Участники видеоконференции отметили, что важно также иметь канал для обратной связи с населением. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/174655/
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