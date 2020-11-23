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Власть

Идет полное несоответствие информации от учетных органов о пересечении границы

«Мы выяснили, что идет полное несоответствие той информации, которая поступает от учетных органов о пересечении границы», — заявил сегодня и. о. премьер-министра Артем Новиков на расширенном заседании комитета по бюджету и финансам.

По его словам, с 16 ноября 2020 года в пилотном режиме запущена система «Сводный пост». Она позволяет отслеживать передвижение товаров, перемещаемых через государственную границу Кыргызстана по странам Евразийского экономического союза.

«Будет полный контроль над товаросопроводительной накладной, счетам-фактурам по НДС, конечной реализацией продукта на рынке. Фактически благодаря системе станет невозможно через пункты пропуска провезти неучтенный товар. Поле запуска пилотного проекта мы уже выявили расхождение по данным, которые идут между Пограничной, Налоговой службами и департаментом весогабаритного контроля. Например, ГПС говорит, что проехало 69 автомобилей, налоговая — 45, а департамент весогабаритного контроля — 15. В будущем мы планируем в онлайн-режиме состыковывать данные и вести полный расчет налоговых обязательств», — подчеркнул Артем Новиков.
Ссылка: https://24.kg/vlast/174054/
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