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Власть
Сюжет: Беспорядки после выборов

Экс-заместителя главы МВД Курсана Асанова отпустили под домашний арест

Экс-заместителя главы МВД Курсана Асанова отпустили под домашний арест. Об этом 24.kg сообщила его адвокат Таалайгуль Токтакунова. 

По ее словам, с ходатайством об изменении меры обратились представители органов прокуратуры. Первомайский районный суд Бишкека удовлетворил ходатайство. 

Напомним, что после беспорядков на площади Ала-Тоо 9 октября ГКНБ задержал бывшего главу государства Алмазбека Атамбаева. Его обвиняют в организации массовых беспорядков, однако меру пресечения ему до сих пор не избрали. Суд избрал меру пресечения остальным обвиняемым по делу, в частности Фариду Ниязову, Канату Сагымбаеву и Курсану Асанову. Они все заключены под стражу на два месяца. Темирлан Султанбеков отпущен под домашний арест.
Ссылка: https://24.kg/vlast/171978/
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