Экс-заместителя главы МВД Курсана Асанова отпустили под домашний арест. Об этом 24.kg сообщила его адвокат Таалайгуль Токтакунова.

По ее словам, с ходатайством об изменении меры обратились представители органов прокуратуры. Первомайский районный суд Бишкека удовлетворил ходатайство.

Напомним, что после беспорядков на площади Ала-Тоо 9 октября ГКНБ задержал бывшего главу государства Алмазбека Атамбаева. Его обвиняют в организации массовых беспорядков, однако меру пресечения ему до сих пор не избрали. Суд избрал меру пресечения остальным обвиняемым по делу, в частности Фариду Ниязову, Канату Сагымбаеву и Курсану Асанову. Они все заключены под стражу на два месяца. Темирлан Султанбеков отпущен под домашний арест.