Разработать, предложить, обеспечить. Садыр Жапаров раздал поручения министрам

Премьер-министр Садыр Жапаров поручил ГПС обеспечить охрану государственной границы в усиленном режиме. Об этом он заявил сегодня на заседании правительства.

Кроме того, Государственная пограничная служба должна принять меры по раскрытию коррупции в ведомстве.

«Министру сельского хозяйства задание: вести работу по улучшению качества агропродукции и обеспечить внутренний рынок, только потом можно говорить об экспорте», — сказал Садыр Жапаров.

Министерству экономики поручено разработать предложение по выплате внешнего долга. Задания от премьер-министра получили также главы Минфина и Минздрава.

«Остальным мы дадим поручения позже», — отметил Садыр Жапаров.