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Власть

Садыр Жапаров: Нам предстоят сложные времена

Сегодня депутаты Жогорку Кенеша одобрили состав и структуру правительства.

Члены кабмина принесли присягу в присутствии президента Садыра Жапарова. 

В своей речи глава государства отметил, что парламент внес свою позитивную лепту в установление стабильности в стране. 

«Прошлый год был сложным для нас. Начиная с октябрьских событий, Жогорку Кенеш внес свою позитивную роль в стабилизацию обстановки. Вы меня поддержали три раза, за это я вам благодарен. Вы сегодня поддержали новый состав правительства, можно сказать, что вы поддержали новые реформы, обновление общества. Надо признать, что нас ждут тяжелые испытания: поднятие экономики, борьба с коронавирусом, принятие антикризисных мер. В то же время нам необходимо в кратчайшие сроки разработать программу по стабилизации экономики», — сказал Садыр Жапаров.

Он добавил, что одно из направлений реформы — оптимизация госуправления.

«Для нас важен каждый момент. Необходима оптимизация госуправления, например, в сфере энергетики. Предлагаемый экспертами проект позволит сэкономить 2 миллиарда сомов», — отметил президент. 

Он считает, что в новом составе правительства собрались сильные и опытные люди.

 
Ссылка: https://24.kg/vlast/182236/
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