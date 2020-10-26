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Власть

Артем Новиков: Бизнесу будет гарантирована безопасность и защита

«Каждому субъекту экономической деятельности будет гарантирована безопасность и защита со стороны правительства», — заявил первый вице-премьер-министр Артем Новиков на встрече с представителями горнодобывающей отрасли и бизнес-сообщества.

По его словам, вопрос возобновления деятельности горнодобывающих предприятий, обеспечение гарантий безопасности и защиты инвесторов является на сегодня ключевым. Для этого необходимо детально обсудить существующие проблемы, препятствия в вашей деятельности.

«Мы все понимаем, из-за последних событий крупные предприятия вынужденно приостановили свою работу, некоторые понесли ущерб. Министерству внутренних дел поручено обеспечить при необходимости круглосуточную охрану каждому предприятию, а также создать оперативный штаб по реагированию на проблемы бизнеса и защиты инвесторов», — подчеркнул Артем Новиков.

При этом он отметил, что и представители предприятий должны пойти навстречу местным жителям. Ведь одной из причин противостояния местных жителей с горнодобывающими компаниями стало слабое взаимодействие с местным населением.

«Среди работников на местах должны преобладать местные жители, при закупке товаров и услуг — отечественные производители. Население должно четко знать, что после завершения всех работ будет произведена рекультивация территории», — подчеркнул первый вице-премьер-министр.

Артем Новиков отметил слабую работу полномочных представителей в областях как с предпринимателями, инвесторами, так и с местным населением.

Он возложил персональную ответственность на полпредов за возобновление деятельности и дальнейшую стабильную работу горнодобывающих предприятий.

«От вашего сотрудничества зависит мнение местных жителей. В течение одной недели сотрудники полномочных представительств со всеми государственными органами должны провести разъяснительные работы среди местного населения. Давайте искать компромисс. Правительство готово выступать медиатором. Сейчас главная задача — найти выход из сложившейся ситуации с учетом обоюдных интересов сторон. И самое главное, все должно быть в рамках законодательства Кыргызстана», — заключил Артем Новиков.

По итогам совещания поручено создать межведомственную комиссию, которая с выездом на места произведет оценку ущерба деятельности горнодобывающих компаний. Поручено провести разъяснительные работы среди местного населения, препятствующего возобновлению работы предприятий. Кроме того, необходимо принять меры по обеспечению законности и правопорядка в районах деятельности горнодобывающих компаний, а также привлечь к ответственности лиц, причастных к совершению незаконных действий в отношении недропользователей.
Ссылка: https://24.kg/vlast/170830/
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