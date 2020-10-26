Выборы президента. Выдвижение кандидатов продлится до 15 ноября

В Кыргызстане началось выдвижение кандидатов в президенты. Об этом 24.kg сообщил заместитель председателя ЦИК Абдыжапар Бекматов.

По его словам, процесс продлится до 15 ноября. Кандидатуры могут выдвигать политические партии и граждане. На сегодня в Центризбиркоме не было заявлено ни об одном выдвижении.

Уточняется, что до 15 декабря избирательная комиссия должна зарегистрировать претендентов на пост главы государства.

Подписные листы кандидаты должны сдать не позднее 3 декабря, а отказаться от участия в гонке могут до 8 января.

Напомним, что ранее ЦИК назначила досрочные президентские выборы на 10 января 2021 года.

Согласно Конституции, глава государства избирается на шесть лет гражданами Кыргызской Республики. Одно и то же лицо не может быть избрано президентом дважды. Главой государства может быть избран гражданин КР не моложе 35 лет и не старше 70 лет, владеющий государственным языком и проживающий в республике в совокупности не менее 15 лет.

Число претендентов на пост президента не ограничивается. Кандидатом в президенты может быть зарегистрировано лицо, собравшее не менее 30 тысяч подписей избирателей.