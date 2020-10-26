Шестой созыв не имеет права назначать референдум. Об этом на брифинге сообщила эксперт по конституционному праву Сания Токтогазиева.
По ее словам, 28 октября истекает срок полномочий этого состава и поэтому объявлять плебисцит Жогорку Кенеш не может.
Юрист правовой клиники «Адилет» Искендер Какеев отметил, что вносить поправки в Основной закон нардепы тоже не могут. Так как на эту процедуру отводится шесть месяцев.
Отметим, что принятым Жогорку Кенешем законом предусматривается приостановлениe действий статей 38 и 63 конституционного Закона «О выборах президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша», которыми регламентирован порядок проведения повторных выборов депутатов парламента до окончания конституционной реформы. Сроки проведения выборов назначат после нее в соответствии с законодательством, но не позднее 1 июня 2021 года.
Указанный закон вступает в силу с момента официального опубликования и действует до завершения конституционной реформы.
И. о. президента премьер-министр Садыр Жапаров сначала заявил, что выборы депутатов Жогорку Кенеша пройдут до марта 2021-го. Затем заявил, что парламентские выборы не состоятся в первом полугодии 2021 года.