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Власть
Сюжет: Выборы — 2020

Шестой созыв не имеет права назначать референдум

Шестой созыв не имеет права назначать референдум. Об этом на брифинге сообщила эксперт по конституционному праву Сания Токтогазиева.

По ее словам, 28 октября истекает срок полномочий этого состава и поэтому объявлять плебисцит Жогорку Кенеш не может.

Юрист правовой клиники «Адилет» Искендер Какеев отметил, что вносить поправки в Основной закон нардепы тоже не могут. Так как на эту процедуру отводится шесть месяцев.

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Отметим, что принятым Жогорку Кенешем законом предусматривается приостановлениe действий статей 38 и 63 конституционного Закона «О выборах президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша», которыми регламентирован порядок проведения повторных выборов депутатов парламента до окончания конституционной реформы. Сроки проведения выборов назначат после нее в соответствии с законодательством, но не позднее 1 июня 2021 года.

Указанный закон вступает в силу с момента официального опубликования и действует до завершения конституционной реформы.

И. о. президента премьер-министр Садыр Жапаров сначала заявил, что выборы депутатов Жогорку Кенеша пройдут до марта 2021-го. Затем заявил, что парламентские выборы не состоятся в первом полугодии 2021 года. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/170746/
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