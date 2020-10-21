Ряд депутатов Жогорку Кешеша против обсуждения даты президентских выборов

На внеочередном заседании Жогорку Кенеша в государственной резиденции «Ала-Арча» депутаты никак не могут утвердить повестку заседания.

Спикер Канат Исаев предложил включить в нее три вопроса: присягу двух новых нардепов, отставку генпрокурора Откурбека Джамшитова и решение ЦИК по назначению президентских выборов.

Но депутаты Талант Мамытов, Умбеталы Кыдыралиев и Курманкул Зулушев отказались сегодня обсуждать дату голосования.

«По первому и второму вопросу нет проблем. Измение в избирательное законодательство надо обсудить во фракциях. Дату президентских выборов тоже надо сначала рассмотреть в комитетах», — сказал Курманкул Зулушев.

Депутат Умбеталы Кыдыралиев считает, что нет необходимости торопиться с выборами, а надо провести референдум.

Спикер Канат Исаев объяснил, что после отставки президента Жогорку Кенеш должен в течение семи дней объявить дату новых выборов. «Это наши последние дни», — добавил он.