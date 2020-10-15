Откажется ли от должности и. о. президента спикер? Ответ Каната Исаева

Парламент Кыргызстана завтра соберется на внеочередное заседание, чтобы принять отставку президента. Об этом 24.kg сообщил торага Жогорку Кенеша Канат Исаев.

Напомним, что Сооронбай Жээнбеков подал в отставку с поста главы государства. Согласно Конституции, исполнять обязанности президента до избрания нового должен спикер Жогорку Кенеша.

На вопрос, откажется ли он от должности и. о. главы государства, Канат Исаев ушел от ответа. Но он подчеркнул, что «не имеет морального права занимать эту должность, поскольку срок полномочий шестого созыва истекает».

Сооронбай Жээнбеков сегодня объявил о своей отставке. Он также призвал премьер-министра Садыра Жапарова и других политиков увести своих сторонников из столицы и вернуть мирную жизнь бишкекчанам.