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Власть
Сюжет: Беспорядки после выборов

ТюркПА призывает политиков Кыргызстана объединиться вокруг президента

Турецкая парламентская ассамблея выступила с заявлением в связи с политическим кризисом в Кыргызстане. 

В послании отмечается, что все конструктивные политические силы, а также простые граждане должны объединиться вокруг избранного и легитимного президента Сооронбая Жээнбекова, чтобы помочь ему преодолеть правовой коллапс. И вернуть республику в правовое русло.

Политическая стабильность в Кыргызской Республике является значительным фактором для сохранения безопасности в Центральноазиатском регионе. 

В ТюркПА подчеркнули, что страна должна вернуться в правовое русло, где все политические процессы происходят в соответствии с Конституцией. 

Напомним, что из-за массовых беспорядков в Бишкеке указом главы государства введено чрезвычайное положение до 19 октября 2020 года, действует комендантский час с 22.00 до 5.00.
Ссылка: https://24.kg/vlast/169135/
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