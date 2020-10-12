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Власть
Сюжет: Беспорядки после выборов

Аида Касымалиева: Сейчас идут консультации с депутатами и партиями

«Мы приступили к интенсивным консультациям с каждым коллегой-депутатом, лидерами разных политических сил, другими ветвями государственной власти», — заявила вице-спикер Аида Касымалиева журналистам, комментируя политический кризис в стране.

По ее словам, после событий прошлой недели больше не должно быть никаких быстрых, скороспелых, сырых и односторонних решений. В стране нет вакуума власти. Работают все органы государственной власти, муниципальные службы и правоохрана, населению оказываются все государственные услуги в полном объеме.

«Нашим основным принципом, главной задачей должно стать достижение максимального общенационального консенсуса. И если для его достижения потребуется несколько дней, то мы будем терпеливо вести эту работу столько, сколько потребуется, пытаясь вместе нащупать и найти эти решения», — подчеркнула Аида Касымалиева.

Она заверила, что будет настаивать на том, чтобы парламент собрался в полном составе.

Аида Касымалиева заявила, что считает Садыра Жапарова достойным занять высокие посты.

«Он и Камчыбек Ташиев являются лидерами партии патриотов. Поэтому я не думаю, что они представляют какую-либо опасность лично для государства. Они оба вменяемые лидеры и абсолютно договороспособные», — уверена вице-спикер.

Но при этом настаивает на том, что сейчас нужно соблюдать Конституцию, чтобы ни у кого не было каких-либо причин подвергать малейшему сомнению легитимность государственных органов и принимаемых ими решений. Аида Касымалиева убеждена, что для достижения легитимности власти важны не только соблюдение юридических процедур, но ценно и общественное мнение и оценка законности власти. Сейчас этого нет.

Всякие попытки сейчас переиграть и все-таки заставить аппарат Жогорку Кенеша издать какие-то документы, которые уже продолжаются три дня, они заранее тщетны.

Аида Касымалиева

«Такие попытки оформить принятые на депутатском собрании в субботу решения в качестве официальных постановлений Жогорку Кенеша будут, по мнению известных юристов, однозначно квалифицироваться в качестве посягательства на государственную власть, влекущую уголовную ответственность как для официальных лиц, так и всех сотрудников аппарата, способствующих такой фальсификации. Эти документы не будут иметь юридической силы так же, как и не будут законными все решения, принимаемые на их основе. Еще раз, никакой спешки не будет. Будет интенсивная работа по достижению общенационального консенсуса. Со всеми депутатами и политическими силами. Строго в конституционном поле», — заключила вице-спикер.

Напомним, 10 октября на внеочередном заседании Жогорку Кенеш утвердил кандидатуру Садыра Жапарова на пост главы правительства. Юристы подвергли сомнению законность решения части нардепов — был нарушен целый ряд процедур регламента парламента. При этом Аида Касымалиева возложила на себя полномочия спикера, исполняющим обязанности премьер-министра назвала Алмазбека Баатырбекова.

По данным, требущих подтверждения, Мирлан Бакиров, который председательствовал на собрании в государственной резиденции «Ала-Арча», подписал постановление Жогорку Кенеша об утверждении Садыра Жапарова премьер-министром страны.
Ссылка: https://24.kg/vlast/168924/
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