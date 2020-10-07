Президент Сооронбай Жээнбеков сделал очередное обращение к​ кыргызстанцам в​ связи с политическим кризисом в Кыргызстане.

«Уже три дня, как страна погрузилась в​ нынешний политический кризис из-за действий некоторых политических сил. Все кыргызстанцы с​ болью в​ сердце переживают эти события. Я​ полностью понимаю ваши требования по​ разрешению данной ситуации. Как президент прилагаю все свои возможные усилия, направленные​ на​ разрешение возникшей кризисной ситуации. В​ этих целях провожу личные переговоры с​ различными политическими силами. Уважаемые руководители политических сил, как президент готов предпринять все от​ меня зависящее для выхода из​ нынешнего политического тупика», — говорится в обращении.

Отмечу, что до​ сих пор ни​ одна из​ сторон не​ предложила единой площадки для переговоров по​ урегулированию ситуации. Сооронбай Жээнбеков

Он отметил, что сейчас необходимо узаконить процесс освобождений и​ назначений на​ различные высшие должности. Для этого парламент должен внести соответствующие постановления о​ кадровых назначениях для подписания указов. Президент подчеркнул, что ждет конкретных действий со​ стороны политических сил.