Президент вновь призывает политические силы страны сесть за стол переговоров

Президент Сооронбай Жээнбеков сделал очередное обращение к кыргызстанцам в связи с политическим кризисом в Кыргызстане.
«Уже три дня, как страна погрузилась в нынешний политический кризис из-за действий некоторых политических сил. Все кыргызстанцы с болью в сердце переживают эти события. Я полностью понимаю ваши требования по разрешению данной ситуации. Как президент прилагаю все свои возможные усилия, направленные на разрешение возникшей кризисной ситуации. В этих целях провожу личные переговоры с различными политическими силами. Уважаемые руководители политических сил, как президент готов предпринять все от меня зависящее для выхода из нынешнего политического тупика», — говорится в обращении.
Отмечу, что до сих пор ни одна из сторон не предложила единой площадки для переговоров по урегулированию ситуации.Сооронбай Жээнбеков
Он отметил, что сейчас необходимо узаконить процесс освобождений и назначений на различные высшие должности. Для этого парламент должен внести соответствующие постановления о кадровых назначениях для подписания указов. Президент подчеркнул, что ждет конкретных действий со стороны политических сил.