Выборы-2020. Члены партии «Социал-демократы» разошлись. Обещают выйти завтра

В Бишкеке около здания Жогорку Кенеша завершился митинг партии «Социал-демократы Кыргызстана».

По словам кандидата в депутаты Айжан Мырсалиевой, на сегодняшний день акция протеста завершена, но продолжится завтра.

«С завтрашнего дня мы будем стоять здесь до конца и соберем гораздо больше наших сторонников. Ни один закон не запрещает нам выражать свое конституционное право», — сказала Айжан Мырсалиева.

Ранее политорганизация призывала кыргызстанцев не признавать итоги парламентских выборов. СДК также выступили с призывом к другим партиям объединиться против сфальсифицированных итогов парламентской гонки.