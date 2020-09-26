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Власть
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. Президент считает, что в парламент должны пройти пять-шесть партий

В очередном интервью «Биринчи радио» президент Сооронбай Жээнбеков отметил, что в государствах с устоявшейся партийной системой, которые много лет назад встали на путь парламентской демократии, нет ничего плохого в понятии правящей партии.

По его словам, невозможно продвигать проекты по развитию страны без поддержки парламента. Следовательно, это правильное понятие. «Конечно, на это потребуются годы, много труда. А пока в нынешней ситуации что могу сказать? В каждой политорганизации есть сильные представители, мыслящие с позиции государственника. Такова природа парламента. Критикуют, некоторые поддаются популизму. Но когда возникает важный вопрос для жизни государства и народа, как показывает практика, то многие проявляют подход государственника. Начинают объединяться», — подчеркнул глава государства.

А в нашей республике, к сожалению, заявления от тех лиц, которые лояльны к власти, обществом в большинстве случаев воспринимаются негативно. Поэтому мы должны работать над тем, чтобы вернуть доверие к власти.

Сооронбай Жээнбеков

Он надеется, что и в следующем парламенте будет много депутатов-государственников. «С моей стороны было бы неправильно как-то называть партии, это была бы открытая агитация. Но я хочу, чтобы в парламент прошли пять-шесть политобъединений. Это нужно для страны, для стабильности. По этой причине я поддержал семипроцентный порог вместо девятипроцентного: чем больше партий придет в парламент, тем лучше для государства», — считает президент.

Он пообещал: как проголосуют граждане, таков будет результат. Власти в свою очередь обеспечат проведение прозрачных и справедливых выборов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/166529/
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