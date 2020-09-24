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Власть
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. Началось расследование по изменению избирательного адреса

В координационную группу оперативного реагирования Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов поступило обращение от гражданина Умида Давузова, жителя села Александровка.

По его словам, уточняя себя в списке избирателей на госпортале www.tizme.gov.kg, он обнаружил, что несмотря на то что многие годы голосовал по месту жительства, по данным портала «Тизме», его местом голосования на выборах депутатов значится УИК № 1352, который расположен в Бишкеке.

Члены УИК подтвердили, что Умид Давузов действительно должен проголосовать на указанном участке.

Умид Давузов сообщил ЦИК, что у него нет паспорта, он его передал в ТЦ «Береке-Грант», поскольку покупал там в рассрочку сотовый телефон.

Центризбирком направил материалы в УВД Ленинского района Бишкека. Факт смены избирательного адреса без согласия самого гражданина зарегистрирован в ЕРПП. Дело передано в Свердловское УВД столицы.

Напомним, что за махинации со списками предусмотрено наказание в виде исправительных работ до трех лет, штраф до 260 тысяч сомов или лишения свободы до двух лет. Однако подвоз избирателей и регистрация на другом участке при наличии формы № 2 и биометрических данных законом не караются.
Ссылка: https://24.kg/vlast/166307/
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