Прогноз погоды в Кыргызстане на 10 сентября: днем тепло

В Кыргызстане 10 сентября без осадков. Ветер западный, 4-9 метров в секунду.

В Бишкеке температура воздуха ночью +9, днем +27 градусов.

В Чуйской области ожидается ночью +7, днем +27 градусов.

В Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областях температура ночью +11, днем до +32 градусов.

В Нарынской области +2 ночью и +24 градуса днем.

В Иссык-Кульской области ночью +5, днем +24 градуса. Ветер с порывами до 15-20 м/с. В отдельных районах дождь.

В Таласской области температура ночью +6, днем +27 градусов.