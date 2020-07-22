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Власть
Сюжет: Новый коронавирус

В правительстве определили один из вариантов, где в Бишкеке построят больницу

В правительстве определили один из вариантов, где в Бишкеке построят больницу. Об этом 24.kg сообщили в аппарате кабмина.

По данным чиновников, рассматривается вариант начала строительства нового стационара на территории Республиканской клинической инфекционной больницы. Отмечено, что данная территория позволяет это сделать, там есть готовая инфраструктура, возможен подвод всех необходимых коммуникаций, чтобы в самые короткие сроки завершить нужный стране объект.

Вчера на брифинге премьер-министр Кубатбек Боронов заявил, что земельные участки для строительства медицинских учреждений, равно как и сами проекты, на стадии подготовки. Ответственным органом является Государственное агентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Министерство здравоохранения ответственно за оснащение больниц необходимым медицинским оборудованием и подбор кадров.

Напомним, что новую больницу власти также обещают построить в Оше.
Ссылка: https://24.kg/vlast/160253/
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