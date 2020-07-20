Бизнес не может запустить производство масок. Госорганы тянут с разрешениями

Отечественная компания не может полноценно запустить производство медицинских масок из-за чиновников. Об этом стало известно сегодня во время онлайн-встречи президента и премьер-министра.

Сооронбай Жээнбеков рассказал, что на прошлой неделе посетил текстильную фабрику ОсОО «Текстиль транс» в Чуйской области. В условиях пандемии компания перепрофилировалась и закупила оборудование для производства масок.

«Но выяснилось, что из-за невыдачи сертификатов со стороны соответствующих государственных органов фабрика не может полноценно запустить производство медицинских масок. Глава государства призвал оказать содействие предприятию в решении вопросов, учитывая их социальную направленность в сложившейся ситуации», — рассказали в пресс-службе президента.

Кубатбек Боронов сообщил, что правительственными структурами уже начата проработка этого вопроса.