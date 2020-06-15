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Власть
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Чыныбай Турсунбеков готов подарить свой скрытый бизнес, если кто-то его найдет

Экс-спикер парламента Чыныбай Турсунбеков опровергает наличие у него бизнеса, не указанного в декларации о доходах. Об этом он заявил 24.kg.

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По словам Турсунбекова, ОсОО «Энди Билдинг», о котором написали СМИ, закрыто в прошлом году. Во время своего существования компания не работала, поэтому он ее и не указывал.

«Я всегда указываю бизнес своей жены, тот же банк всегда пишу, можете проверить. Я не знаю, кому нужны опять эти непонятные игры, но ничего ни от кого не скрываю. Кто найдет у меня или моей жены какой-либо скрытый бизнес, подарю», — сказал Чыныбай Турсунбеков.

Он также опроверг наличие у семьи тренажерных залов и печатных изданий, отметив, что такого бизнеса у него нет. По мнению депутата, в базе Минюста, где эти данные содержатся, могут быть ошибки.

«А может, кто-то пользуется моим именем», — добавил он.

Ранее сообщалось, что экс-спикер парламента Чыныбай Турсунбеков скрыл в своих налоговых декларациях бизнес-империю, которая состоит как минимум из шести фирм. В некоторых компаниях он выступал учредителем и руководителем.
Ссылка: https://24.kg/vlast/156104/
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