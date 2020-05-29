«Отрицание существования коронавируса — это безответственность», — заявил сегодня на заседании республиканского штаба первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов.

По его словам, сегодня люди продолжают обсуждать мнение, что коронавирусной инфекции не существует, и она не опасна для человека.

«Коронавирус существует, это мировая пандемия. Вирус продолжает распространяться в нашей стране, и игнорирование соблюдения санитарных правил, как ношение масок, дистанция, частое мытье рук, сокращение социальных контактов, чревато для каждого человека», — отметил первый вице-премьер.

В Бишкеке в связи с частым выявлением случаев заражения коронавирусом продолжают обходы и опросы жителей на наличие симптомов болезни. Республиканский штаб призвал граждан в случае появления симптомов заболевания обращаться в медицинские учреждения и не заниматься самолечением.

На сегодня в Кыргызстане выявили 1 тысячу 662 случая заражения коронавирусом, 1 тысяча 88 человек выздоровели и 16 умерли.