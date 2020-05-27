Минздрав назвал основную причину распространения коронавируса в Нарыне

Несвоевременное изолирование контактировавших с зараженными лицами привело к распространению коронавируса в Нарынской области. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил заместитель министра здравоохранения Мадамин Каратаев.

По его словам, сначала в регионе выявили всего три случая заражения.

«Контактные лица не изолировали своевременно и не приняли оперативные меры. Из-за безответственного отношения ежедневно увеличивается число заболевших. Сейчас идет расследование», — заявил Мадамин Каратаев.

Отметим, в Нарынской области зафиксировали более 300 случаев заражения коронавирусом.