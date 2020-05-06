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Власть

Секвестирование бюджета. Расходы сократят на 10,6 миллиарда сомов

Решено оптимизировать расходы министерств и ведомств, в том числе аппаратов президента и правительства, на 10,6 миллиарда сомов. Об этом сегодня на заседании правительства в онлайн-режиме сообщил премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.

По его словам, последствия влияния пандемии коронавирусной инфекции на экономику страны потребовали внесения корректировок в доходную и расходную части бюджета. Новый бюджет сформирован с учетом жесткой экономии расходования бюджетных средств и оптимизации неприоритетных статей расходов.

«Это позволит рационально использовать имеющиеся средства республиканского бюджета», — подчеркнул Мухаммедкалый Абылгазиев, добавив, что средства будут направлены на приоритетные направления.
Ссылка: https://24.kg/vlast/152042/
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