Секвестирование бюджета. Расходы сократят на 10,6 миллиарда сомов

Решено оптимизировать расходы министерств и ведомств, в том числе аппаратов президента и правительства, на 10,6 миллиарда сомов. Об этом сегодня на заседании правительства в онлайн-режиме сообщил премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.

По его словам, последствия влияния пандемии коронавирусной инфекции на экономику страны потребовали внесения корректировок в доходную и расходную части бюджета. Новый бюджет сформирован с учетом жесткой экономии расходования бюджетных средств и оптимизации неприоритетных статей расходов.

«Это позволит рационально использовать имеющиеся средства республиканского бюджета», — подчеркнул Мухаммедкалый Абылгазиев, добавив, что средства будут направлены на приоритетные направления.