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Власть

Эркин Асрандиев: Всем тяжело, но есть деятельность, которую можно придержать

«Мы понимаем, что сейчас всем тяжело, но есть виды деятельности, которые можно придержать», — заявил сегодня на брифинге вице-премьер-министр Эркин Асрандиев.

По его словам, виды деятельности, которым разрешат работать с 1, 11 и 21 мая, определялись по нескольким критериям. В первую очередь смотрели на наличие рисков распространения через контактирование, возможность соблюдать санитарные нормы.

«Мы также смотрели на экономическую целесообразность. И постарались отобрать промышленность и строительство, потому что это важные отрасли нашей экономики. Кроме того, одним из критериев была первоочередность. Есть виды деятельности, которые можно придержать», — подчеркнул Эркин Асрандиев.
Ссылка: https://24.kg/vlast/151398/
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