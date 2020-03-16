В парламенте предлагают объявить спекулянтов врагами народа и задерживать

Депутат Сайдулла Нышанов предложил правительству усилить контроль за формированием цен на основные продукты питания. Об этом он заявил на сегодняшнем заседании комитета Жогорку Кенеша по бюджету и финансам.

Нардеп призвал правительство оперативнее реагировать на изменения ценовой политики.

«Очень хорошо, что вы во главе с премьер-министром на местах проверили цены на продукты питания. Надо спекулянтов задерживать. В торговых точках, каждом контейнере надо обязать разместить реальные цены на продукты. А тех, кто наживается в такой ситуации, объявить врагами народа», — сказал Сайдулла Нышанов.

Отметим, что в минувшие выходные по республике наблюдался спекулятивный рост цен на муку.

Финпол призывает кыргызстанцев сообщать обо всех фактах завышения цен на продукты питания и товары первой необходимости. Номера телефонов дежурной части: 0312323091, 0312323707.