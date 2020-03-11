11:00
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Власть

Открывать в библиотеках кофейни и книжные магазины предлагают в Жогорку Кенеше

Депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев предложил в библиотеках открывать кофейни и книжные магазины, чтобы привлечь читателей и давать возможность зарабатывать. Об этом он заявил на заседании парламента.

Читайте по теме
В Кыргызстане хотят поднять зарплату библиотекарям, но пока не всем

«Зарплата библиотекарей сегодня составляет 5 тысяч сомов. Молодежь не идет работать. В связи с кризисом никто повышать зарплату не будет, признайте», — обратился нардеп к замминистра культуры, информации и туризма Нуржигиту Кадырбекову.

Дастан Бекешев добавил, что ведомству необходимо внедрять новые тенденции в работе библиотек.

«У них есть возможность приобретать книги, которых нет в магазинах. Дайте им разрешение продавать, открывайте книжные магазины», — сказал он.

По мнению депутата, также необходимо искать новые подходы для привлечения читателей в библиотеки, особенно молодых.

«Давайте там откроем кофейни. Люди будут приходить пить кофе и книги читать», — отметил он.

Нуржигит Кадырбеков ответил, что ведомство работает над изменением концепции библиотек.

«Мы хотим, чтобы это было не только место для чтения книг. Мы сейчас работаем над превращением их в центры развития, где будут проходить различные курсы: робототехники, рисования и другие. Была идея об открытии в них книжных магазинов. Радует, что у вас такое же видение», — заметил он.

Отметим, что депутаты Жогорку Кенеша рассматривают во втором чтении изменения в Закон «О библиотечном деле».
Ссылка: https://24.kg/vlast/146110/
просмотров: 143
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане хотят поднять зарплату библиотекарям, но пока не всем
5 тысяч сомов получает библиотекарь. Глава Минкультуры не знает, как помочь
«Умут-2020» против Каната Исаева. Что стало с библиотекой в Токмаке
Курсы робототехники и творческие кружки. Какими могут стать библиотеки в КР
Житель села Манас передал свой магазин для открытия местной библиотеки
В Кыргызстане открыли «Китайскую библиотеку»
Цифра дня. 1,5 миллиона человек посетили библиотеки Кыргызстана в 2018 году
В Кыргызстане в 60 школах откроют электронные библиотеки
США передали более 130 тысяч книг для детских библиотек Кыргызстана
Полпред президента объяснил ситуацию с законопроектом о библиотечном деле
Популярные новости
Марш за&nbsp;права женщин. Депутат требует привлечь к&nbsp;ответственности милиционеров Марш за права женщин. Депутат требует привлечь к ответственности милиционеров
Разгон марша за&nbsp;права женщин. Еще один депутат требует отставки главы МВД Разгон марша за права женщин. Еще один депутат требует отставки главы МВД
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;2-6 марта Кыргызстан: кадровые перестановки за 2-6 марта
Жестокое убийство в&nbsp;Бишкеке. Раненого мальчика навестила вице-премьер-министр Жестокое убийство в Бишкеке. Раненого мальчика навестила вице-премьер-министр
Бизнес
&laquo;Каганат Инвест&raquo;&nbsp;&mdash; генеральный спонсор Кыргызского футбольного союза «Каганат Инвест» — генеральный спонсор Кыргызского футбольного союза
86&nbsp;айыл окмоту Ошской области имеют доступ в&nbsp;Сеть 86 айыл окмоту Ошской области имеют доступ в Сеть
Выгодные денежные SWIFT-переводы в&nbsp;Казахстан, Россию, Грузию и&nbsp;Узбекистан Выгодные денежные SWIFT-переводы в Казахстан, Россию, Грузию и Узбекистан
Почему важно помогать развитию бизнеса. 8&nbsp;вопросов банкиру Почему важно помогать развитию бизнеса. 8 вопросов банкиру
11 марта, среда
10:49
Пьяный мужчина пытался изнасиловать девочку, соседи едва не устроили самосуд Пьяный мужчина пытался изнасиловать девочку, соседи едв...
10:44
Марат Аманкулов о партии и какое отношение власть имеет к «Биримдик»
10:37
В Аламединском районе пьяный водитель насмерть сбил женщину
10:35
Жилой дом отключили от электричества за долги. Жители винят застройщика
10:34
Открывать в библиотеках кофейни и книжные магазины предлагают в Жогорку Кенеше