Открывать в библиотеках кофейни и книжные магазины предлагают в Жогорку Кенеше

Депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев предложил в библиотеках открывать кофейни и книжные магазины, чтобы привлечь читателей и давать возможность зарабатывать. Об этом он заявил на заседании парламента.

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«Зарплата библиотекарей сегодня составляет 5 тысяч сомов. Молодежь не идет работать. В связи с кризисом никто повышать зарплату не будет, признайте», — обратился нардеп к замминистра культуры, информации и туризма Нуржигиту Кадырбекову.

Дастан Бекешев добавил, что ведомству необходимо внедрять новые тенденции в работе библиотек.

«У них есть возможность приобретать книги, которых нет в магазинах. Дайте им разрешение продавать, открывайте книжные магазины», — сказал он.

По мнению депутата, также необходимо искать новые подходы для привлечения читателей в библиотеки, особенно молодых.

«Давайте там откроем кофейни. Люди будут приходить пить кофе и книги читать», — отметил он.

Нуржигит Кадырбеков ответил, что ведомство работает над изменением концепции библиотек.

«Мы хотим, чтобы это было не только место для чтения книг. Мы сейчас работаем над превращением их в центры развития, где будут проходить различные курсы: робототехники, рисования и другие. Была идея об открытии в них книжных магазинов. Радует, что у вас такое же видение», — заметил он.

Отметим, что депутаты Жогорку Кенеша рассматривают во втором чтении изменения в Закон «О библиотечном деле».