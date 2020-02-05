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Власть
Сюжет: Скандалы в сфере культуры

Кража и порча особо ценных раритетов. Министр культуры разводит руками

Депутат парламента Наталья Никитенко поинтересовалась, что с громкими уголовными делами по факту пропажи редких фолиантов из фонда Национальной библиотеки в 2012 году.

Отметим, речь о двух особо редких книгах — «Апостол» и Острожская Библия. Сообщалось, что книги исчезли из отдела редких и особо ценных изданий. Пропавшие экземпляры относятся к эпохе Ивана Грозного и являются огромной ценностью.

«Действительно, такой факт был. Проводилось расследование, но книги так и не нашлись», — сказал министр культуры, информации и туризма Азамат Жаманкулов.

Спросила Наталья Никитенко и по поводу скандала в Музее изобразительных искусств с поддельными картинами.

Чиновник ответил, что расследование также проводится, проходит инвентаризация музейного фонда. «Юристанбек Шыгаев был уволен. Он обещал восстановить картины, которые испортил», — добавил он.

Напомним, что бывший директор музея Юристанбек Шыгаев забрал два подлинника конца XIX века, подаренных в советское время Третьяковской галереей и Пушкинским музеем. Полотна — одно кисти Николая Сверчкова «Лошадь с собакой», другое — портрет Бакунина — не имеют цены и являются достоянием народа и государственной собственностью. При сканировании Юристанбек Шыгаев повредил картины. Он пообещал их восстановить. Реставрация стоит $10 тысяч. Но до сих пор неизвестно, понес ли наказание Юристанбек Шыгаев.

«Наши музеи, театры, библиотеки в очень плачевным состоянии. А правительство опять приносит технический законопроект», — посетовала Наталья Никитенко. Коллегу поддержали и другие нардепы.

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Азамату Жаманкулову напомнили, что он, став министром, никак не проявил себя, никаких новых и интересных проектов не предлагает.

Зато министр культуры за время пребывания на посту не раз находился в эпицентре скандалов и инцидентов. О них пресса пишет регулярно. Изменений в деятельности чиновника от культуры не наблюдается.
Ссылка: https://24.kg/vlast/142710/
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