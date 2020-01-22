Премьер-министр освободил Кыянбека Сатыбалдиева от должности полпреда

Кыянбек Сатыбалдиев освобожден от занимаемой должности полномочного представителя правительства в Джалал-Абадской области. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата кабмина.
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По его данным, премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев подписал соответствующее распоряжение. Уточняется, что Кыянбек Сатыбалдиев подал заявление об увольнении по собственному желанию.
Кыянбек Сатыбалдиев был назначен на должность полпреда правительства в Джалал-Абадской области в октябре 2016 года распоряжением премьер-министра Сооронбая Жээнбекова.