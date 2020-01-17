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Власть

Состоялся телефонный разговор Мухаммедкалыя Абылгазиева и Дмитрия Медведева

Состоялся телефонный разговор премьер-министра Кыргызстана Мухаммедкалыя Абылгазиева с заместителем председателя Совета безопасности России Дмитрием Медведевым. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата кабмина КР.

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В ходе разговора Мухаммедкалый Абылгазиев поблагодарил Дмитрия Медведева за плодотворную совместную работу на посту председателя правительства России. Глава кабмина КР подчеркнул его личный вклад в дело развития кыргызско-российских отношений и реализацию совместных проектов в различных сферах. Особое внимание Мухаммедкалый Абылгазиев уделил совместной конструктивной работе по продвижению евразийской интеграции. Он отметил, что в Кыргызстане высоко ценят вклад Дмитрия Медведева в укрепление стратегического партнерства и союзничества между странами.

«Мухаммедкалый Абылгазиев подтвердил готовность к продолжению товарищеского диалога и конструктивной работы и выразил уверенность, что решительность, дальновидность и накопленный опыт Дмитрия Медведева будут и дальше служить интересам развития и укрепления Российской Федерации и дальнейшего углубления кыргызско-российского сотрудничества», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/vlast/140762/
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