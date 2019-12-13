Премия имени Чингиза Айтматова. Среди лауреатов Улан Эгизбаев и Дарья Маслова

Накануне премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев вручил государственную молодежную премию имени Чингиза Айтматова.

«12 декабря — это особая дата. Это день смерти великого поэта Алыкула Осмонова и день рождения великого писателя Чингиза Айтматова. Об этом человеке можно говорить бесконечно много и долго. Хочу только подчеркнуть, что Чингиз Айтматов — это человек, который воплотил в себе целую эпоху. Своим творчеством он обратил внимание мирового сообщества к тематике планетарного мышления. Именно он рассказал всему миру о красоте и величии нашего народа. Горы, долины, озера и реки, простой труженик, фронтовик, величие кыргызской матери — все это в его произведениях отражено по особенному красочно. Конечно, это великий труд, который неподвластен другим. Поэтому получить премию имени великого писателя современности — это уже огромный почет и слава», — сказал Мухаммедкалый Абылгазиев.

Премьер-министр отметил, что лауреаты и дипломанты премии имени Чингиза Айтматова являются лучшими в различных сферах деятельности. А цель государственной молодежной премии — призвать лучшие творческие силы страны к созданию произведений, направленных на воспитание у молодежи чувства патриотизма, сохранения и развития традиционных, культурных ценностей, укрепления принципов гуманизма. Глава правительства отметил большие успехи ряда награждаемых, среди которых спортсменки Айсулуу Тыныбекова и Дарья Маслова.

«Я сам большой любитель спорта и прекрасно знаю, каких усилий стоит стать чемпионом. Сегодня — вы кумиры для нашей молодежи и этим нужно дорожить. Время быстротечно. Поэтому я желаю, чтобы свои лучшие качества человека и спортсмена вы передавали начинающим спортсменам. В этом заключается человеческий и гражданский долг каждого из вас», — подчеркнул он.

Мухаммедкалый Абылгазиев также отметил, что лауреатом премии стал журналист Уланбек Эгизбаев, который занимался серьезными журналистскими расследованиями в сфере коррупции и внес большой вклад в развитие отечественной журналистики.

Звание «Лауреат государственной молодежной премии имени Чингиза Айтматова» присуждено:

«Лучшее произведение в области литературы» — Доранбек уулу Акжол;

«Лучшее произведение в области журналистики и телевидения» — Эгизбаев Уланбек Токтосунович (посмертно);

«Лучшее произведение изобразительного искусства (живопись, скульптура, графика, декоративно-прикладное и монументальное искусство)» — Жороев Арзымат Набиевич;

«Лучший реализованный проект в области градостроительства, архитектуры и дизайна» — Исаков Ызат Уметалиевич;

«Лучшее достижение в области кино (сценарные, композиторские, режиссерские, операторские и актерские работы)» — Жапар уулу Дастан;

«Лучшая работа в области науки и новых технологий» — Токтогулов Адилет Азисмаметович;

«Лучшее достижение в области экономики, бизнеса и меценатства» — Кубанов Нурсултан Кубанович;

«Лучшее достижение в области спорта» — Тыныбекова Айсулуу Болотовна;

«За особый вклад в развитие молодежной политики» — Баялинов Азамат Абдысаматович.

Звание «Дипломант Государственной молодежной премии Кыргызской Республики имени Чингиза Айтматова» присуждено следующим претендентам по номинациям:

«Лучшее произведение в области литературы» — Зарылбек уулу Адилет;

«Лучшее произведение музыкального искусства и исполнительское мастерство» — Таалайбекова Гулшан Таалайбековна;

«Лучшее произведение изобразительного искусства (живопись, скульптура, графика, декоративно-прикладное и монументальное искусство)» — Маматова Тамила Абдинабиевна;

«Лучшее произведение театрального и циркового искусства» — Омурбеков Атай Калыбекович;

«Лучшая работа в области науки и новых технологий» — Нурдинов Байгелди Илиязович;

«Лучшее достижение в области экономики, бизнеса и меценатства» — Абдыкеримова Нургуль Жунушалиевна;

«Лучшее достижение в области спорта» — Маслова Дарья Владимировна;

«За особый вклад в развитие молодежной политики» — Берхмаматов Иззат Холмахаматович.