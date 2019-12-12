События в Кой-Таше. Артур Медетбеков об оправданности принудительного привода

Сегодня в Жогорку Кенеше приступили к рассмотрению итогов госкомиссии по расследованию событий в Кой-Таше 7-8 августа.

Депутаты спросили, какой был процессуальный статус у бывшего президента на момент проведения спецоперации и была ли необходимость отправлять в резиденцию Алмазбека Атамбаева «Альфу». Замминистра внутренних дел Памир Асанов сообщил, что Атамбаев на момент задержания был в статусе свидетеля. Но тем не менее силовики действовали в соответствии с законом, поскольку бывший глава государства игнорировал требования органов дознания о явке на допрос.

Член госкомиссии генерал спецслужб Артур Медетбеков добавил, что в любой стране мира при учете, что гражданин уклоняется от допроса, делает провокационные заявления и призывает к свержению конституционного строя, был бы применен принудительный привод с участием сотрудников спецподразделений.

Заключение по событиям в Кой-Таше 7-8 августа принято госкомиссией и подписано всеми членами. У экс-судьи Клары Сооронкуловой есть особое мнение.