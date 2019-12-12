События в Кой-Таше. Охрана Атамбаева была предупреждена о спецоперации

Сегодня в Жогорку Кенеше приступили к рассмотрению итогов госкомиссии по расследованию событий в Кой-Таше 7-8 августа.

Депутат парламента Евгения Строкова спросила, как согласовывался принудительный привод бывшего президента Алмазбека Атамбаева и кто определял дату допроса. Председатель ГКНБ Орозбек Опумбаев пояснил, что определял все ГКНБ, и добавил — еще 17 июня два охранника, являющиеся сотрудниками Девятой службы и находящиеся непосредственно рядом с Атамбаевым, были предупреждены об операции, и они дали письменное согласие, что будут подчиняться требованиям сотрудников ГКНБ.

А глава МВД Кашкар Джунушалиев уточнил, что по событиям в Кой-Таше возбуждено 53 уголовных дела.

Заключение по событиям в Кой-Таше 7-8 августа принято госкомиссией и подписано всеми членами. У экс-судьи Клары Сооронкуловой есть особое мнение.