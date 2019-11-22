Скандал с контрабандными схемами. МВД должно обеспечить охрану журналистов

Председатель комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции Наталья Никитенко прокомментировала 24.kg громкое расследование «Азаттыка», Kloop и OCCRP. Напомним, что убитый в Стамбуле китайский бизнесмен Айеркен Саймаити перед смертью рассказал журналистам о том, как выводил из Кыргызстана миллионы долларов и кто из местных чиновников ему в этом помогал. Контрабандные схемы ведут к клану Райымбека Матраимова.

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По словам депутата, реакция властей должна последовать и незамедлительно. «Отмолчаться не получится в данной ситуации. Факты, озвученные в расследовании журналистов, должны быть зарегистрированы и взяты в разработку соответствующими органами. Должна быть проведена тщательная проверка. Причем не затягивать на годы. Общественность ждет результатов. Следует серьезно задуматься над кадровыми чистками в силовых структурах. Исключить из процесса расследования всех, кто может столкнуться с конфликтом интересов. Иначе не будет доверия такой проверке и ее результатам», — заявила нардеп.

Президенту следует взять проведение этой проверки под личный контроль. Все причастные к контрабанде, семейственности лица должны быть привлечены к ответственности, и общественность должна узнать их имена. Наталья Никитенко

Наталья Никитенко добавила, что она, как глава профильного комитета, направила поручение МВД — обеспечить охрану авторов расследования.