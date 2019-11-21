В соцсетях раскритиковали депутата за плохое знание кыргызского языка

Депутат Гульшат Асылбаева пожаловалась, что люди смеются над тем, как она говорит по-кыргызски. Об этом она заявила сегодня на заседании Жогорку Кенеша.

По словам парламентария, накануне она читала доклад на кыргызском языке. А потом в социальных сетях увидела, как люди иронизируют по этому поводу.

«Люди смеялись над моим акцентом и над тем, что я не выговариваю букву «р» в некоторых словах. Но неужели от этого законопроекты не приняли или стали хуже? Я не снимаю с себя ответственности за то, что не знаю госязыка на должном уровне. Однако я стараюсь, учу его. От насмешек мне было неприятно. Вчерашняя ситуация показала, что многие, изучающие язык, слышат насмешки в свой адрес. Можно же поддержать добрым словом таких людей. Проблема развития языка в нашей стране не в методиках и учителях, а в нашем отношении друг к другу», — высказалась Гульшат Асылбаева.