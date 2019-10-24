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Власть

Азиатский банк развития выделит Кыргызстану $50 миллионов на поддержку бюджета

Парламент поддержал ратификацию грантового соглашения о программе продвижения экономической диверсификации между Кыргызстаном и Азиатским банком развития.

Уточняется, что программа направлена на создание условий для повышения конкурентоспособности в торговле и инвестициях, поддержки малого и среднего бизнеса и обеспечения рабочими местами. Программа состоит из четырех основных направлений: торговая и инвестиционная конкурентоспособность, развитие бизнес-сектора, государственно-частное партнерство и развитие навыков, связанных с отраслями.

Для ее реализации АБР предоставит грант на поддержку бюджета в размере $50 миллионов.

 
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