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Власть

Штраф до 200 тысяч сомов ждет большегрузы за нарушения правил перевозки

Депутат парламента Марлен Маматалиев предложил ряд поправок в Закон «Об автомобильных дорогах» и постановление правительства «Об утверждении порядка пропуска транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования».

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По его мнению, из-за коррупции на весогабаритном контроле грузовые автомобили ездят по трассам с перевесом, что приводит к разрушению дорог.

Марлен Маматалиев также напомнил, что внешний долг страны составляет $4,5 миллиарда, из них $2 миллиарда заимствованы для развития дорожной инфраструктуры, «несмотря на это, в стране еще очень много дорог, в том числе уже отремонтированных, нуждаются в реконструкции».

Нардеп считает, что разрушение асфальтобетонного покрытия во многом происходит из-за движения по нему большегрузных машин с перевесом, хотя почти везде установлены стационарные и передвижные пункты весогабаритного контроля.

«Зачастую из-за коррупционных схем реальные параметры транспортных средств не учитываются. Например, на пункте пропуска «Сосновка» из 20 тысяч грузовиков с перевесом только в отношении 275 были составлены протоколы о несоответствии массы груза», — сказал он.

Депутат отметил, что разработал законопроект, который призван искоренить эти проблемы.

В частности, Марлен Маматалиев предлагает ужесточить наказание за нарушения правил транспортировки крупногабаритных грузов. Для физических лиц, по его мнению, нужно ввести санкции в размере 100 тысяч сомов, а для юридических — 200 тысяч.  
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