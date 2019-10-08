Парламентский комитет поддержал запрет на добычу урана

Сегодня парламентский комитет по топливно-энергетическому комплексу и недропользованию поддержал во втором чтении законопроект о запрете на добычу урана.

По словам инициатора депутата Алмамбета Шыкмаматова, поправки предполагают полный запрет на добычу и разведку урана и ториевых месторождений.

«Кроме того, законопроектом запрещается ввоз уранового сырья на территорию Кыргызстана. Сейчас из Казахстана в Кара-Балту привозят сырье этого ископаемого и перерабатывают там, хвостохранилища остаются в КР. Это является большой проблемой. Мы не можем решить, что делать с теми хвостохранилищами, которые остались у нас со времен Советского Союза. Завозя сюда сырье, мы создаем новые хвосты», — сказал он.

Напомним, что компания «ЮрАзия» собиралась разрабатывать месторождение Таш-Булак Кызыл-Омпольской группы урано-торианитовых россыпей. Перерабатывать его планировали на Кара-Балтинском горнорудном комбинате. Однако кыргызстанцы выступили категорически против проекта. Акции протеста против разработки месторождения прошли в Бишкеке и Балыкчи.

Действие лицензии компании на геологоразведку месторождения временно приостановили. Депутаты Жогорку Кенеша поручили правительству запретить поиск, разведку и разработку урановых месторождений на территории Кыргызстана. Кабмин в итоге принял распоряжение о введении запрета на проведение работ на лицензионных площадях, предоставленных для геологического изучения и разработки радиоактивных элементов — урана.