17:16
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Власть

Омбудсмена попросили не вмешиваться в политику

В 2018 году зарегистрировано 425 преступлений в отношении детей трудовых мигрантов. Такие данные приводятся в докладе омбудсмена Токона Мамытова «О соблюдении прав и свобод человека и гражданина в КР в 2018 году». Его сегодня обсуждают депутаты.

В 2018 году зарегистрировано 88 фактов суицида несовершеннолетних — на девять меньше, чем в 2017-м. «С собой покончили 54 мальчика и 34 девочки. По двум фактам возбудили уголовные дела по статье «Доведение до самоубийства» УК КР, одно из которых направили в суд», — сказал Токон Мамытов.

Депутаты считают, что омбудсмен недостаточно работает по защите мигрантов. А спикер Дастанбек Джумабеков посоветовал Токону Мамытову не вмешиваться в политику, не давать оценку, а трудиться только в рамках правового поля.
Ссылка:
просмотров: 485
Версия для печати
Материалы по теме
В Сокулукском районе мужчина застрелился в своей машине
С начала 2018 года дети мигрантов совершили в Кыргызстане 425 преступлений
Трудовым мигрантам запретят выезд из страны, пока они не обустроят детей
Близкие родственники не являются гарантом безопасности для детей мигрантов
В детдомах Кыргызстана дети мигрантов годами ждут своих родителей
Трудовых мигрантов, оставляющих детей в Кыргызстане, обяжут оформлять опекунство
Популярные новости
Конфликты на&nbsp;границе. Как рапортовали президенты и&nbsp;что происходит на&nbsp;самом деле Конфликты на границе. Как рапортовали президенты и что происходит на самом деле
Проходит встреча премьер-министров Кыргызстана и&nbsp;Таджикистана Проходит встреча премьер-министров Кыргызстана и Таджикистана
Конфликт на&nbsp;границе. Сооронбай Жээнбеков провел рабочее совещание Конфликт на границе. Сооронбай Жээнбеков провел рабочее совещание
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;9-13 сентября Кыргызстан: кадровые перестановки за 9-13 сентября
Бизнес
Получи O!SafeKids и&nbsp;карту &laquo;Элкарт&raquo; бесплатно при подключении к&nbsp;новым тарифам&nbsp;О! Получи O!SafeKids и карту «Элкарт» бесплатно при подключении к новым тарифам О!
Золото выросло в&nbsp;цене. &laquo;Бакай Банк&raquo; предлагает инвестировать в&nbsp;драгметаллы Золото выросло в цене. «Бакай Банк» предлагает инвестировать в драгметаллы
Новые &laquo;Галактики&raquo; теперь в&nbsp;O!Store Новые «Галактики» теперь в O!Store
Оплачивайте коммунальные услуги в&nbsp;MegaPay, и&nbsp;на&nbsp;это есть пять причин Оплачивайте коммунальные услуги в MegaPay, и на это есть пять причин