Омбудсмена попросили не вмешиваться в политику

В 2018 году зарегистрировано 425 преступлений в отношении детей трудовых мигрантов. Такие данные приводятся в докладе омбудсмена Токона Мамытова «О соблюдении прав и свобод человека и гражданина в КР в 2018 году». Его сегодня обсуждают депутаты.

В 2018 году зарегистрировано 88 фактов суицида несовершеннолетних — на девять меньше, чем в 2017-м. «С собой покончили 54 мальчика и 34 девочки. По двум фактам возбудили уголовные дела по статье «Доведение до самоубийства» УК КР, одно из которых направили в суд», — сказал Токон Мамытов.

Депутаты считают, что омбудсмен недостаточно работает по защите мигрантов. А спикер Дастанбек Джумабеков посоветовал Токону Мамытову не вмешиваться в политику, не давать оценку, а трудиться только в рамках правового поля.