Омбудсмен предлагает изменить состав комиссии по событиям в Кой-Таше

Омбудсмен Кыргызстана Токон Мамытов предложил пересмотреть состав комиссии по событиям в Кой-Таше. Об этом он сообщил сегодня на заседании комитета по конституционному законодательству, государственному устройству и судебно-правовым вопросам Жогорку Кенеша.

Депутат Курманкул Зулушев спросил, почему акыйкатчи сомневается в объективности государственной комиссии.

«Я предлагаю пересмотреть состав комиссии. Конечно, я уважаю каждого члена комиссии. Но я считаю, что человек, осужденный во время прежней власти и потом оправданный, имеет предвзятое мнение», — заявил Токон Мамытов.

Омбудсмен уточнил, что он имел в виду Кубатбека Кожоналиева, который привлекался к ответственности во время правления Алмазбека Атамбаева.