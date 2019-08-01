Ожидается визит президента Узбекистана в Кыргызстан

Сегодня один из главных вопросов, который стоит на повестке дня, — организация официального визита главы Узбекистана в Кыргызстан. Об этом заявил премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев на встрече с главой кабмина РУз Абдуллой Ариповым.

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По его словам, реализация всех достигнутых странами договоренностей послужит хорошим фундаментом в увеличении объема товарооборота и расширении торговли между Кыргызстаном и Узбекистаном. Кроме этого, Мухаммедкалый Абылгазиев подчеркнул, что культурно-гуманитарные отношения развиваются на высоком уровне.

Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов отметил, что Узбекистан и Кыргызстан объединяют тысячелетние узы дружбы и добрососедства.

«У нас много схожих обычаев. История у нас общая. Усилия президентов наших стран в достижении отношений нового уровня — двусторонние. Нас принял президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков. Он дал нам посыл, чтобы мы и далее развивали отношения», — заключил Абдулла Арипов.