Утверждена Стратегия развития таможенной службы Кыргызстана

Утверждены Стратегия развития таможенной службы Кыргызстана на 2019-2023 годы и План мероприятий по ее реализации. Об этом сообщил отдел информационного обеспечения аппарата правительства.

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По его данным, решение подписал премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.

Документ определяет ключевые условия и приоритеты совершенствования таможенной службы на среднесрочную перспективу с учетом тенденций развития таможенной службы, таких как автоматизация (цифровизация) таможенных процессов, применение системы управления рисками при принятии решений. Тем самым появятся благоприятные условия для участников внешнеэкономической деятельности, в том числе развитие транзитного потенциала республики.

Цифровизация таможенных процессов также позволит снизить коррупционные риски.

Стратегия развития таможенной службы КР на 2019-2023 годы и План мероприятий по ее реализации позволят добиться: