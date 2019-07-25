Утверждена Стратегия развития таможенной службы Кыргызстана

Утверждены Стратегия развития таможенной службы Кыргызстана на 2019-2023 годы и План мероприятий по ее реализации. Об этом сообщил отдел информационного обеспечения аппарата правительства.
Документ определяет ключевые условия и приоритеты совершенствования таможенной службы на среднесрочную перспективу с учетом тенденций развития таможенной службы, таких как автоматизация (цифровизация) таможенных процессов, применение системы управления рисками при принятии решений. Тем самым появятся благоприятные условия для участников внешнеэкономической деятельности, в том числе развитие транзитного потенциала республики.
Цифровизация таможенных процессов также позволит снизить коррупционные риски.
Стратегия развития таможенной службы КР на 2019-2023 годы и План мероприятий по ее реализации позволят добиться:
- максимальной автоматизации таможенных операций и перехода на безбумажное декларирование и, как следствие, сокращения времени совершения таможенных операций;
- развития эффективности системы таможенного администрирования на основе анализа внешнеэкономических показателей;
- реализации наиболее эффективных форм государственно-частного партнерства в области развития таможенной инфраструктуры при гарантии полноценного присутствия государства в ключевых направлениях, обеспечивающих национальную экономическую безопасность и интересы страны;
- организации и реализации эффективных мер по противодействию правонарушениям в сфере таможенного дела и проявлениям коррупции.